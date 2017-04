Hoogte80 Festival maakt eerste naam bekend

Arnhem - Muziektheatergroep BOT speelt een serie try-outs van haar nieuwe voorstelling LEK

Tijdens het Hemelvaartsweekend vindt in Arnhem de 9e editie van het Hoogte80 Festival plaats. Van donderdag 25 tot en met zondag 28 mei zijn er in stadspark Hoogte80 diverse muziekoptredens en theatervoorstellingen in tenten, op podia en in de buitenlucht. Twee jaar terug ontpopte de Arnhemse muziektheatergroep BOT zich als de grote publiekstrekker van het festival met de spectaculaire voorstelling RAMKOERS. Dit jaar komt BOT terug met een compleet nieuwe voorstelling: LEK. Nog voor deze in première gaat op Oerol is ze te zien als try-out in een eigen theatertent op Hoogte80.

BOT is een muzikaal-theatraal viertal dat de waan van de dag relativeert in liedjes met een kop en staart. Hun voorstellingen zijn een combinatie van eigenzinnige poëzie, schurende humor, rammelend instrumentarium en fysieke arbeid. Eerder was de groep onder andere in Arnhem te zien met Het Geluid Van Stilte in de Walburgiskerk, MIJN FAUST in Theater a/d Rijn en onlangs nog op Donnerwetter Day in Luxor Live. Twee van de leden van BOT wonen in Arnhem en geven les aan de opleiding muziektheater van ArtEZ. Na de internationale succesvoorstelling RAMKOERS waarmee BOT op menig festival in Nederland en Europa stond, zet de muziektheatergroep de volgende stap met LEK.

BOT speelt: LEK

Wat heb je daadwerkelijk nodig om gelukkig te zijn? In haar nieuwe voorstelling waagt muziektheatergroep BOT zich aan de zoektocht. Wat kunnen we verwachten? Tomas Postema van BOT: "LEK gaat verder waar RAMKOERS is opgehouden. Als na de grote knal het stof is gedaald, wat blijft er dan over? We onderzoeken in LEK de introverte kant van grote thema's. Dat levert een hoop nieuwe ideeën op qua beeldentaal en muziekmachines. Zo hebben we bijvoorbeeld een antieke cello aan een hulpmotor geholpen, waarmee ze mechanisch haar laatste manke serenade speelt, sierlijk en breekbaar als een oude dame." Het resultaat is een verbazingwekkende voorstelling over levenslust en vergankelijkheid, intens muziektheater van het meest inventieve soort. BOT maakt de LEK samen met productiehuis Oost-Nederland (onderdeel van De Nieuwe Oost), regisseur Vincent de Rooij en dramaturg Marijn van der Jagt. Nog voor de voorstelling officieel in première gaat op Oerol, speelt deze al op Hoogte80 Festival. Postema: "RAMKOERS was een groot feest in Arnhem, we zijn heel benieuwd wat het publiek van LEK vindt!"

Hoogte80 Festival

Het festival vindt plaats in het Hemelvaartsweekend van 25 tot en met 28 mei in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. Toegang tot het festivalterrein is gratis, maar voor voorstellingen gelden wel entreeprijzen. Tickets voor de try-out van LEK kosten €12,50 voor volwassenen en €7,50 voor kinderen van 8 tot 16 jaar. De kaartverkoop is gestart via www.botspeeltlek.nl of www.h80festival.nl.