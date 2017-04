De Arnhemse schrijfster Felicita Vos treedt donderdag-avond 13 april op in De Kreek in Oosterbeek. Ze wordt geïnterviewd over haar onlangs verschenen roman Spaans bloed. Op zaterdag 15 april is wordt ze geïnterviewd in boekhandel Het Colofon in Arnhem.



Felicita Vos is dochter van een Roma vader en een Nederlandse moeder. Haar nieuwste roman Spaans bloed is een aangrijpend, magisch verhaal over een meisje dat ten prooi viel aan ultiem verraad en zich daar bewonderenswaardig aan ontworstelde. Er komen heftige thema's als vrouwenhandel en gedwongen prostitutie in voor.

Felicita Vos: "Ik schreef ooit een kort verhaal waarin een anesthesist door zijn tweelingbroer gedwongen werd op een bizarre manier vrouwen te verhandelen. Ik deed daar research voor en belandde in een keiharde, voor mij letterlijk ziekmakende wereld, en ik vond dat ik het onderwerp in een kort verhaal geen recht deed. Ik besloot het thema vanuit een ander perspectief in een roman te verwerken. Maar Spaans bloed is geen roman over vrouwenhandel. Het gaat veel meer over de kracht en moed van een jonge vrouw die een onterende geschiedenis te boven komt. Het is een rijk geschakeerd en gelaagde roman waarin veel thema's en verhalen hun weg vinden."



"Ik handel en schrijf vanuit sociale bewogenheid, ik voel mij sterk maatschappelijk betrokken, heb een onderzoekende geest en een open en nieuwsgierige houding naar de wereld om mij heen. Als een onderwerp mij raakt, iets in mij wakker schudt, dan schuw ik het niet om de confrontatie met de zware kant ervan aan te gaan. Ik ga niets uit de weg, alles staat in dienst van mijn roman."

"Ik moest ook voor de research van Spaans bloed plaatsen bezoeken waar je als vrouw liever niet komt. Ik ben op afwerkplekken geweest, heb met slachtoffers van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie gesproken, maar ook met architecten, homoseksuele mannen, ik ben diep in het rooms-katholieke geloof gedoken en heb mijn eigen fascinatie voor de Spaanse dichter Federico Garcia Lorca vleugels gegeven."



"Mijn eigen achtergrond heb ik in Spaans bloed gestopt door mijn hoofdpersoon, Livia, een Spaanse vader en een Roma moeder te geven. Ze wordt geboren in de grotten van Sacromonte, een wijk in Granada. Federico Garcia Lorca verbleef lange tijd bij de gitano's in Sacromonte. Ik houd van Lorca en voel me met hem verbonden vanwege de mythische lading van zijn gedichten. Lorca wordt door veel gitano's aanbeden. Zo ook door mijn personage 'Oom Mario', die hem te pas en te onpas citeert."

"In Spaans bloed laat ik ook zien dat Livia na zestien jaar in Nederland door een andere bril naar haar Roma-wortels kijkt. Het is niet mijn persoonlijke blik, hoewel ik soms ook jongleer met culturen."