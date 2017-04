Vrijwilligersvacature van de week

Docent NL voor buitenlandse vrouwen

De Taal-Oase is een initiatief van een groep enthousiaste vrijwilligers die taalverwerving zien als de sleutel tot deelname aan de samenleving. Gezien de samenstelling van de groepen, gaat onze voorkeur op dit moment uit naar een vrouwelijke vrijwilliger. De lessen vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag in de Nieuwe Hommel en/of de Schuytgraaf. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven.

Als docent geef je Nederlandse les aan vrouwen met Nederlands als tweede taal. Deze vrouwen willen de Nederlandse taal (beter) leren spreken, lezen en schrijven en kunnen om diverse redenen geen gebruik maken van de reguliere taalcursussen. Je geeft minimaal 2 uur per week in kleine groepen les. De groepen bestaan uit beginners, half-gevorderden of gevorderden. Naast het verzorgen van de lessen, voer je intakegesprekken met nieuwe deelnemers.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

- Je hebt een goede kennis van en interesse in de Nederlandse taal wat betreft grammatica, zinsbouw en uitspraak

- Je hebt ervaring of affiniteit met lesgeven

- Je hebt kennis van en verdiept je in andere culturen en manieren van communiceren

- Je kunt je goed inleven in anderen

- Je kunt een ontspannen en stimulerende leeromgeving scheppen

- Je kunt improviseren en creatieve oplossingen bedenken: je kunt ‘spelen’ met taal

- Je bent flexibel en geduldig en je kunt kleine vorderingen zien en benoemen

- Je kunt goed samenwerken en beschikt over enige mate van zelfreflectie

- Je bent bereid deel te nemen aan het docentenoverleg en aan scholing en training

Je ontmoet bijzondere mensen afkomstig uit alle delen van de wereld. Je werkt samen met betrokken collega’s die, wanneer nodig, je adviseren en ondersteunen. Interesse? Neem dan contact op met Rinie van der Leur, via (06) 15586930 of via rvdleur@gmail.com.

