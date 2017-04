Winaars Verkiezing Jong MKB’er Arnhem-Nijmegen 2017 zijn bekend

De strijd is gestreden! Astrid Hoogers (Progressa Organizing & Advies, Malden), Dennis Heijmink (Duijd Fiscalisten, Bemmel) en Mijke Sanders (Sanders Juridisch Advies, Bemmel) hebben afgelopen dinsdag 4 april passievolle presentaties gegeven in Rozet te Arnhem.

De vakjury, bestaande uit Dick Bos (StartUp Nijmegen), Bart van de Burgt (Rabobank Rijk van Nijmegen), Jozé Janssen (The Support Company) en Bas van Snippenburg (MKB Nederland) had enkele weken geleden de drie bedrijven al bezocht en zo alvast een kijkje in de keuken kunnen werpen van drie totaal verschillende bedrijven. Tijdens de verkiezingsavond konden de aanwezigen na afloop van de presentaties vragen stellen aan de genomineerden, waarna ze konden stemmen op hun favoriet. De vakjury heeft unaniem Dennis Heijmink aangewezen als winnaar en hij mag zich dus een jaar lang Jong MKB'er Arnhem-Nijmegen noemen. De ruime meerderheid van de aanwezigen heeft op Mijke Sanders gestemd en daarmee heeft zij de publieksprijs gewonnen.



