Chillen met je rollator: jong en oud samen op de planken!

Op maandag 27 maart stonden ouderen van zorgcentrum Rhederhof samen met jongeren van de praktijkschool Arentheem uit Arnhem op de planken in de theatervoorstelling 'Verlangen' van het project 'Chillen met je rollator'. Jong en oud hebben samen 9 maandagochtend gerepeteerd voor deze voorstelling.

Theatermaker Nelleke Verweij vroeg tijdens de eerste repetitie aan de spelers: 'Wie of wat wil je graag eens zijn?' Deze verlangens werden het uitgangspunt van de voorstelling. In de voorstelling kwamen dus onder andere Maxima, Selena Gomez, een Jack Russel en een horrorstriptekenaar even tot leven. De voorstelling was een groot succes. De theaterzaal in Rhederhof zat vol met ouders van kinderen en... kinderen van de ouderen.

De oudste deelnemer aan het project was 95 jaar en de jongste 13. Elkaars belevingswereld leren kennen en samen plezier maken waren de voornaamste doelen van het project. We kunnen zeggen dat dit ruimschoots is gelukt.

Chillen met je rollator is een initiatief van Stichting Pro-Arts. Het was de achtste keer dat dit project werd uitgevoerd, maar voor het eerst met ouderen uit Rheden. We hopen op een vervolg!