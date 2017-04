Theo Vermeulen slaagt voor de zwarte band judo

Theo Vermeulen kwam ruim 10 jaar geleden via het sport stimulerings programma "Special Heroes" als lid bij ons. Theo is lichamelijk beperkt en het beoefenen van judo is voor hem moeilijker dan voor anderen. Zijn linkerbeen is wat korter dan zijn rechterbeen en bovendien heeft hij klompvoeten en overgewicht. Door deze beperkingen haalt hij de kracht voor het beoefenen van judo uit zijn armen, hij is erg sterk.



Wij zijn aangesloten bij "Special Heroes" en Harry heeft er een erezaak van gemaakt om Theo te trainen voor de zwarte band. Theo is zeer ambitieus, traint hard en is bijna altijd present. Wij hebben een aanvraag ingediend bij de Judo Bond Nederland. En na een goed verlopen proef examen mocht Theo in zijn eigen vertrouwde dojo aan de Schaapsdrift examen doen voor de zwarte band. De examencommissie van Judo Bond Nederland, de judoleraren Ad Rebel, Lex van Heumen en Henny Stomphorst zijn speciaal naar Arnhem gekomen om Theo te examineren.