Lelijke Eenden rijden zaterdag 8 april langs Gelderse Kastelen

De 2CV Club Nederland is een landelijke club met activiteiten voor bezitters en liefhebbers van de Citroën 2CV ('Deux Chevaux' of 'Lelijke Eend') en aanverwanten. In de maanden maart tot en met oktober organiseert de club ongeveer iedere drie weken een rit. Zaterdag 8 april voert de rit langs kastelen in Gelderland (van Doorwerth tot s'Heerenbergh). Het landschap zal dan worden opgefleurd door zo'n 30 tot 40 kleurrijke Lelijke Eenden.

Start van de rit is bij het kasteel in Doorwerth rond 10.30 uur. De rit wordt gereden in een stoet waarbij bij iedere afslag de voorste Lelijke Eend blijft staan (met de neus in de goede richting) en de rest volgt. Al die Eendjes zorgen zo voor een kleurige slinger van autootjes, waarbij niemand kan verdwalen. Ervaring leert dat menig autobestuurder, fietser of wandelaar toch even blijft staan om te kijken.

Meerijden?

Voor leden van de 2CV Club Nederland is de rit gratis. Als er Eenden-liefhebbers in de streek wonen en graag meerijden, dan zijn ze van harte welkom. De club vraagt een kleine tegemoetkoming van 2,50 euro voor de auto en 2,50 euro per inzittende. Ook auto's die direct zijn afgeleid van de 2Cv zijn welkom (Dyane, Mehari, bestel-Eend (AK350, AK400), Acadiane, Ami's en kitcars zoals de Burton en de Lomax). Wil je meerijden: geef je dan op door een mailtje te sturen naar evenementen@2cvclub.nl Doe dit uiterlijk vrijdag 7 april.

Over de 2CV Club Nederland:

Onze club telt ruim 500 leden en viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Het clubhonk van de club is gevestigd in Ederveen, centraal in het land. Er is een magazijn met onderdelen, de mogelijkheid om te sleutelen en er zijn altijd voldoende vrijwilligers die met technische vragen kunnen helpen.

Meer informatie tref je op onze site: www.2cvclub.nl