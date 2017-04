Kom in de kas een succes

'Kom in de kas 2017' was een succes afgelopen weekend met het prachtige voorjaarsweer. De kassen zijn goed bezocht, parkeerplaatsen overbezet en er kwamen zeer veel bezoekers af op dit jaarlijks terugkerend evenement. Ook de stand van Groenhorst Velp is goed bezocht; zowel in het tuinbouwmuseum Mea Vota als bij Zandvoort flowers.

Vakmensen in opleiding

Eline Scheurs en Niek de Geest, Bloemstudenten van Groenhorst Velp, gaven een demonstratie Bloembinden bij Zandvoort Flowers in Huissen met o.a. bloemen gekweekt door dit bedrijf. Zij lieten aan de enthousiaste bezoekers zien dat ze het vak al goed beheersen.

Onno van Daalen, die de opleiding manager Teelt volgt, stond bezoekers te woord in de druivenkas van het tuinbouwmuseum Mea-Vota in Huissen. Vragen over de druiventeelt en overige tuinbouwgerichte vragen over bijvoorbeeld biologische gewasbescherming beantwoordde hij professioneel aan de hand van advieskaarten van Koppert biological systems.

Over kom in de kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en werd in 2017 voor de 40e keer georganiseerd. In het weekend van 1 en 2 april konden zo'n 200 bedrijven verspreid over Nederland worden bezocht. De glastuinbouw is een van de meest duurzame en innovatieve sectoren van Nederland. De automatisering, robotisering en technologie, het uitgangsmateriaal en de bijbehorende kennis die voor en door de Nederlandse tuinbouwproductiebedrijven zijn ontwikkeld, zijn wereldwijd toonaangevend en een belangrijk exportproduct op zich. Nederland is nummer twee van groentezaadexporteurs. In de gehele glastuinbouwcluster, van productie, toeleveranciers, tot aan veilingen en handel zijn 250.000 mensen werkzaam.

16 mei Informatieavond/middag Groen en Creatief

Dinsdag 16 mei 2017 kunnen belangstellenden van 17.00 tot 21.00 uur informatie over o.a. Teelt maar ook over de opleidingen Bloemsierkunst, Groene Ruimte, Styling & Design en Dierverzorging krijgen.

Iedereen is welkom in onze nét verbouwde school.