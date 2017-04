Het Gelders Orkest borgt kwaliteit

Contract chef-dirigent Antonello Manacorda verlengd en Claus Peter Flor nieuwe gastdirigent

Antonello Manacorda, chef-dirigent van Het Gelders Orkest, heeft zijn contract met Het Gelders Orkest laten verlengen tot en met seizoen 2018-2019. De Italiaanse maestro (1970) is sinds 2011 als chef-dirigent aan het orkest verbonden.

In november 2009 was Antonello Manacorda voor het eerst te gast bij Het Gelders Orkest. Een gepassioneerde Italiaan met een duidelijke artistieke visie en een gedrevenheid die indruk maakte op musici en publiek. Inmiddels is Manacorda reeds zes jaar als chef-dirigent verbonden aan Het Gelders Orkest. De samenwerking is uitgegroeid tot een sterke artistieke band, die in de afgelopen jaren alleen maar hechter is geworden. Het Gelders Orkest is daarom erg verheugd om deze unieke samenwerking tot 2019 voort te kunnen zetten. In het aankomende seizoen is Manacorda maar liefst drie keer te gast bij Het Gelders Orkest waar hij o.a. werken van Brahms, Sibelius, R. Strauss en Mahler voor zijn rekening neemt.

Naast de verlenging van het chef-dirigentschap van Manacorda, verstevigt het Gelders Orkest haar artistieke fundament door, met ingang van seizoen 2018-2019, de Duitse maestro Claus Peter Flor (1953) als gastdirigent aan zich te binden. De internationaal hoog aangeschreven maestro, behoort tot de absolute top van Duitse dirigenten, die kan bogen op een indrukwekkende carrière. Hij was lang verbonden aan het Konzerthaus Berlin en dirigeerde onder andere het Tonhalle Orchester Zürich en de Berliner Philharmoniker. Flor was in februari 2017 voor het eerst te gast bij Het Gelders Orkest. Door de geweldige klik tussen maestro en musici én de enthousiaste reacties van het publiek, kon het orkest niet anders, dan hem te vragen deze magie ook in de toekomst voort te zetten. C.P. Flor zal in seizoen 2018-2109 drie producties voor zijn rekening nemen, waarbij hij o.a. werken van Haydn, Beethoven en Bruckner ten gehore zal brengen.

Het Gelders Orkest heeft met de verlengde samenwerking met Manacorda en de samenwerking met Flor zijn artistieke koers goed geborgd. Dit stelt het orkest in staat te doen waar het het beste in is. Zoveel mogelijk mensen laten genieten van muziek, ze in vervoering brengen en hen 'meenemen' vanuit een rijke traditie naar een levendige toekomst.