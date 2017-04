Airborne at the Bridge officieel geopend

Arnhem - Op donderdag 30 maart is de nieuwe locatie Airborne at the Bridge aan de Rijnkade 150 in Arnhem officieel geopend. Airborne at the Bridge vertelt over de hevige gevechten die in september 1944 bij de Rijnbrug in Arnhem plaatsvonden. De Britse veteranen David Whiteman, Geoff Roberts en Arthur Letchford waren speciaal aanwezig in Arnhem om de opening bij te wonen. Letchford vocht tijdens de Slag om Arnhem bij de brug. Brigadegeneraal Kees Matthijssen, commandant 11 Luchtmobiele Brigade, opende de nieuwe locatie. Vanaf vandaag is Airborne at the Bridge gratis toegankelijk voor publiek.

Drie perspectieven

Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne at the Bridge over de hevige gevechten bij de brug. Sarah Thurlings-Heijse, directeur van het Airborne Museum: ''Airborne at the Bridge vertelt de verhalen van drie mannen die tijdens de gevechten bij de brug omkwamen. John Grayburn, de Britse paratrooper is postuum onderscheiden met het Britse Victoria Cross voor zijn pogingen om de Rijnbrug koste wat kost bezet te houden en te verdedigen tegen de Duitsers. Jacob Groenewoud, de Nederlandse Engelandvaarder, werd postuum onderscheiden met de Militaire Willemsorde voor zijn acties binnen het Jedburgh-team. Dit team had als opdracht het Nederlandse verzet te mobiliseren tijdens Operatie Market garden. De Duitse SS-er Viktor Gräbner werd onderscheiden met het Duitse Ridderkruis van het IJzeren kruis."

Vrijheid en herdenken

Gerrie Elfrink, wethouder van Cultuur en Erfgoed in gemeente Arnhem: "Met de komst van Airborne at the Bridge krijgt Arnhem een plek waar bezoekers op aansprekende wijze alles te weten komen over de dramatische gebeurtenissen bij de brug in september 1944. Deze plek staat voor vrijheid en het herdenken van iedereen die zich voor onze vrijheid heeft ingezet. Airborne at the Bridge doet recht aan de nog steeds groeiende belangstelling voor de Slag om Arnhem. De stad kan haar bezoekers hier op een waardige manier ontvangen." Brigadegeneraal Matthijssen benadrukte in zijn speech dat het belangrijk is om deze verhalen te blijven vertellen: "Leven in vrede en vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Daar hebben mensen zwaar voor gevochten. Mensen die bereid waren om hun land te dienen en om te vechten voor de vrijheid van anderen."

Ontvangstplek rijker

Met Airborne at the Bridge is de stad Arnhem een nieuwe ontvangstplek rijker. Arnhem kan belangstellenden uit binnen- en buitenland op een waardige manier ontvangen en op een aantrekkelijke manier van informatie voorzien. De gastvrouwen en -heren geven bezoekers graag informatie over Operatie Market Garden en andere locaties over dit thema. Ook is er een VVV-informatiezuil met actuele informatie over wat er te doen is in de stad en de regio. De locatie ligt aan de Liberation Route Europe, de internationale herdenkingsroute die bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbindt.

Museale dependance Airborne Museum

Airborne at the Bridge is een museale dependance van Airborne Museum 'Hartenstein'. Het is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Arnhem en het museum tot stand gekomen, dankzij financiële bijdragen van het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en de Provincie Gelderland.



