Wethouder Van Burgsteden geeft startsein voor WheelShares

Arnhem - Wethouder Ine van Burgsteden gaf donderdagochtend het startsein voor WheelShares, een deelauto voor rolstoelgebruikers. WheelShares geeft mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel de vrijheid om te gaan en staan waar ze maar willen, zonder wachten of omrijden.



Door het overhandigen van een rit naar Amsterdam en een dagje uit naar het strand aan twee rolstoelgebruikers op de patio van het stadhuis van de gemeente Arnhem, is WheelShares officieel in gebruik genomen. Bij de start waren onder andere voorzitter van raad van bestuur van Siza Rob Hoogma en voorzitter van het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG), Raymond Klaasen, aanwezig.



Raymond Klaassen: "WheelShares vergroot de mogelijkheden om te reizen. Dat maakt het makkelijker om te mee te doen in de samenleving."



Zelfredzaamheid

WheelShares, een initiatief van Siza en gesteund door de gemeente Arnhem, is geïnitieerd zodat mensen in een rolstoel een extra optie hebben naast de taxi of het openbaar vervoer. Met WheelShares hebben mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, de mogelijkheid om voordelig en gemakkelijk op pad te gaan met vrienden en familie.



Wethouder Van Burgsteden: "Iedereen wil de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar hij of zij wil. Of je nu in een rolstoel zit of niet. Wij geloven als gemeente daarom in deze innovatieve deelauto voor mensen in een rolstoel. In deze tijd, waarin delen en zelfredzaamheid steeds belangrijk worden, geeft het rolstoelgebruikers de vrijheid die ik ook hen van harte gun."



WheelShares

In de auto passen zes personen: een (zelf te kiezen) bestuurder, een persoon in een rolstoel en vier andere bijrijders. Zo kunnen mensen in een rolstoel samen reizen met familie of vrienden en is apart vervoer niet meer nodig. De deelauto kan gewoon met een rijbewijs B bestuurd worden en heeft een vaste parkeerplaats op Het Dorp, een locatie van Siza in Arnhem. De auto is eenvoudig te huur via www.wheelshares.nl en te openen met een app voor smartphone of tablet, dat maakt WheelShares extra uniek.



"De introductie en ontwikkeling van WheelShares sluit naadloos aan bij de visie van Siza om mensen met een handicap de mogelijkheid te bieden een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en mee te doen in de maatschappij. Er komen steeds meer innovatieve hulpmiddelen beschikbaar die dat beter mogelijk maken. Wij jagen de ontwikkeling daarvan graag aan", aldus Rob Hoogma van Siza.



Gratis proberen

Mensen die afhankelijk zijn van een (elektrische) rolstoel en in Arnhem of omgeving wonen, kunnen WheelShares gratis* een dag uitproberen.



*Voorwaarden en meer informatie zijn te vinden op www.wheelhares.nl.