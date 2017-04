Beleef Museum Arnhem tijdens de Nationale Museumweek

Arnhem - Museum Arnhem doet voor de derde keer op rij mee aan de Nationale Museumweek, die dit jaar van 4 tot 9 april plaatsvindt. In Museum Arnhem is er de hele week lang van alles te beleven. In rust en stilte kunst kijken op de onthaastdag, met het hele gezin op familierondleiding of op zaterdag voor € 1 naar de publieksopening van Pierre Janssen | In de greep van de kunst… kortom: laat je inspireren en verrassen tijdens de Nationale Museumweek in Museum Arnhem.

Over de Nationale Museumweek

De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereniging, de brancheorganisatie voor musea in Nederland. De vereniging wil zo veel mogelijk inwoners van Nederland kennis laten maken met prachtige museumcollecties door hen te inspireren met kunst en erfgoed, en alle museumschatten: ons échte goud! Het beoogde resultaat is meer waardering voor museale collecties bij het grote publiek.

Bruisend programma

Dit jaar heeft Museum Arnhem tijdens de Nationale Museumweek een vol programma klaarstaan. Op de agenda staan een Artist Talk, een inloopworkshop voor kinderen, een onthaastdag waarbij er de hele dag in rust en stilte langzaam kunst gekeken wordt en een publieksopening voor de nieuwe tentoonstelling over Pierre Janssen waarbij bezoekers voor slechts €1 euro het museum kunnen betreden. Daarbij worden er verspreid over de week maar liefst elf rondleidingen georganiseerd.

Kijk op www.museumarnhem.nl/activiteiten voor het uitgebreide programma.

In het kort: Programma Museum Arnhem

Dinsdag 4 april | Kijk je Wijzer

13:00 en 14:00 uur: KIJKwijzer rondleiding Stijlloos

15:00 tot 16:00 uur : Blik op Keramiek rondleiding Van Art Nouveau tot Art Deco

Woensdag 5 april | Familiedag

14:00 en 15:00 uur: Familierondleiding Stijlloos

14:00 tot 16:00 uur: Inloopworkshop voor kinderen

Donderdag 6 april | Onthaastdag

Schoenen uit, sloffen aan, krukje mee:

Langzaam kunstkijken tijdens de onthaastdag in Stijlloos.

Vrijdag 7 april | Publiekslievelingen

Vandaag staat de stem van het publiek centraal.

Bezoekers brengen hun stem uit op hun favoriete kunstwerk.

13:00 en 14:00 uur: KIJKwijzer rondleiding Stijlloos

Zaterdag 8 april | Publieksopening Pierre Janssen