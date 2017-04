Naaisters gezocht voor Stichting Bijzonder Mandje

Arnhem – De zoon van Elsbeth en Henk- Jan werd op 4 februari 2012 te vroeg geboren. Na een zwangerschap van 23 weken en 6 dagen heeft zoon Guus niet langer dan een kwartier geleefd. Voor een laatste reis naar huis was er vanuit het ziekenhuis niks geregeld om Guus in mee te nemen. Elsbeth maakt nu voor ouders in een zelfde situatie een 'bijzonder mandje'.

Ouders die in verwachting zijn staan er vaak niet bij stil wat er bij komt kijken als het kindje vroegtijdig komt te overlijden. Als de moeder minder dan 24 weken zwanger is en het kindje komt te overlijden dan wordt het niet erkend als mens. Er kan dan geen aangifte worden gedaan bij de gemeente, waardoor er bij de meeste verzekeringen geen sprake is van enige dekking voor de uitvaartkosten.

Stichting Bijzonder Mandje voorziet deze ouders van een mandje waarin zij hun overleden kindje naar de laatste rustplaats kunnen brengen.



Elsbeth kreeg baarmoederonsteking tijdens haar zwangerschap waardoor zowel Elsbeth als haar ongeboren kindje ziek werden.

Na 23 weken en 6 dagen werd zoontje Guus te vroeg geboren, hij heeft een kwartier geleefd. Er was in het ziekenhuis niets om Guus in mee te nemen naar huis.

Dat moment is voor Elsbeth heel pijnlijk geweest. Ze wilde iets doen zodat andere ouders dit niet mee hoeven te maken. Zo is Stichting Bijzonder Mandje ontstaan.

De mandjes worden in een aantal ziekenhuizen aangeboden.

De kussentjes, matrasjes en dekentjes maakt Elsbeth zelf achter haar naaimachine. Dat is best veel werk. Vandaar dat ze op zoek is naar mensen die haar daarbij willen helpen.

Wie is er handig achter de naaimachine en wil helpen om deze bijzondere mandjes te maken?

