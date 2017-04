Leerlingen bassischool De Kameleon helpen dieren fit te worden voor de lente

Velp - Leerlingen uit klas 3 & 4 van bassischool De Kameleon helpen tijdens een natuurexcursie dieren fit te worden voor de lente. Om de eekhoorn en het roodborstje helpen fit te worden na de rilligere winter verkenden leerlingen op 28 maart het landgoed. Dit gebeurde samen met de studenten van ‘groene school’ Van Hall Larenstein.

Natuurtekort-syndroom

Volgens Richard Louv, schrijver van de bestseller ‘Het laatste kind in het bos’ is het scharrelkind wat rondzwerft in de natuur, met een kikker in de schoen uit een beekje komt en thuiskomt met gescheurde kleren van het klimmen in de bomen steeds zeldzamer. Hierbij neemt overgewicht van kinderen toe, schoolniveau van jongens af en verkleint het draagvlak voor de natuur. Dit samen is voor de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de aanleiding geweest leerlingen van bassischool De Kameleon een natuurervaring rijker te maken.



Natuur en milieueducatie in de bloei

Een warme lentedag, 20 lachende kindergezichten, de eekhoorn en het roodborstje én een landgoed vol met natuur. Dit waren de nodige ingrediënten voor een succesvolle natuuractiviteit. De kinderen zijn tijdens een voorbereidende knutsel les enthousiast gemaakt over het fit worden van dieren in de lente.

De studenten namen de kinderen bij de hand en begeleide ze naar landgoed Larenstein. Eenmaal aangekomen gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met het helpen van de dieren. Dit begint met een roodborst en eekhoorn warming up. Eenmaal opgewarmd van de koude winter helpen de kinderen beide dieren door het knutselen van nestjes. De kinderen trotseren allerlei hindernissen om goed nestmateriaal te vinden. Ze hangen in bomen, kruipen door struiken en trekken droog gras van de grond. De nestjes zijn klaar en het voedsel voor het roodborstje en de eekhoorn wordt gezocht. De kinderen rennen op het gras, zoeken in de grond en plukken besjes. De energie van de kinderen giert door het stukje natuur. De kinderen leggen alle gevonden voedsel in het nestje en mogen tot slot beide dieren zoeken. Beide dierenknuffels waren goed verstopt. Sluipend gingen de leerlingen opzoek en vonden de dieren. Eenmaal het nestje, het voedsel en de dieren bij elkaar gebracht is het sprookje compleet en de dieren geholpen.

Dieren & kinderen fit

Twintig trotse kinderen zitten bij elkaar in een kring als besproken wordt wat ze gevonden hebben. Ze hebben overal antwoord op en roepen met zijn allen: ‘Dit was het leukste schoolreisje ooit’. Een andere leerling vraagt: ‘Mogen we volgend jaar weer de dieren helpen fit te worden?’. Twintig kinderen zijn een natuurervaring rijker en alle overbodige energie hangt in de wilgen.