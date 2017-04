Vrijwilligersvacature van de week

Arnhem - Vind jij het fijn om lekker buiten te zijn, met je handen in de aarde en aan de slag te gaan met alles wat er rondom een moestuin aan werk is? Op de Mooieweg 17 in Rijkerswoerd vind je Stadslandbouw Mooieweg, een prachtig stuk land waar altijd vanalles te doen is. Wil jij samen tuinieren met een sociale doelstelling? Trefwoorden: van, door en met vrijwilligers; 50% opbrengst naar Voedselbank, andere helft voor de vrijwilligers; stadslandbouw, kweekkas, kruidentuin, kleinfruit. Werkzaamheden zijn uien poten, aardappelen poten, zaaien in de tunnelkas, slaplantjes verpoten, oogsten, onkruid wieden etc. Deelname vanaf 1 dagdeel per week mogelijk. Werkochtenden, vanaf 9 uur op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Zin om mee te werken? Neem dan contact op met Tom de Koning, (06) 14929226 of via slbmooieweg@gmail.com