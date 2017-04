Lilian en Joyce trainen vluchtelingen over geld

‘Aan het eind van mijn geld, heb ik altijd een stuk maand over’ zo verwoordt Loesje de realiteit van veel Nederlanders. Ook voor vluchtelingen is dit zeer herkenbaar. Vrijwilligers Lilian Stephens en Joyce Nooitmeer geven in Arnhem een cursus ‘Omgaan met geld’ aan deze nieuwe Nederlanders.

Veel vluchtelingen willen zo snel mogelijk hun eigen geld willen verdienen door hun oude beroep op te pakken. Toch lukt dat zelden direct. De eerste tijd zijn ze vaak afhankelijk van een uitkering. Het spreken van Nederlands is namelijk zo ontzettend belangrijk, bij bijna elk beroep, dat ze eerst de taal moeten leren.

Voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning gelden dezelfde regels en rechten als voor alle Nederlanders. Maar zij kennen ons financiële stelsel nog niet en schrikken van elke blauwe envelop. Ook is de situatie hier vaak anders dan in het land van herkomst. Gas, water en licht zit in andere landen bijvoorbeeld vaak bij de huurprijs inbegrepen. En in Eritrea wonen veel mensen op het land van de familie en dan hoef je sowieso geen huur of hypotheek te betalen. Joyce en Lilian helpen hen daarom op weg in twee groepsbijeenkomsten.

Beiden werkten al als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk en zagen op het spreekuur regelmatig vluchtelingen die niet uitkwamen met hun geld. “We kregen veel financiële vragen,” vertelt Joyce “,ook bijvoorbeeld van mensen met betalingsachterstanden. Deels door eigen fouten, vaak ook door onwetendheid. Ik heb eerder een cursus schuldhulpverlening gedaan en ook bij VluchtelingenWerk volgde ik een cursus Eurowijzer “Omgaan met Geld”. Toen werd het ons duidelijk; we willen dit structureel gaan aanpakken.”

In de eerste bijeenkomst geven ze meer informatie over bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag en andere regelingen. Ook vertellen ze wat verplichte kosten zijn, zoals de zorgverzekering en de huur. In de vervolgsessie geven ze slimme tips om te besparen op de uitgavenkant. Bijvoorbeeld hoe je je energie- en watergebruik zo laag mogelijk houdt. “We voorzien echt in een behoefte,” vertelt Lilian, “mensen vragen zelfs regelmatig of ze nog een keer op cursus mogen. Iedereen hoort er wel iets nieuws. Het is echt nuttig werk.”