Binnenstad Arnhem beter bereikbaar door nieuwe fietsstalplaatsen

De gemeente plaatst ongeveer 250 extra fietsparkeerplaatsen in de Arnhemse binnenstad. Voldoende fietsstalplaatsen voor bezoekers en bewoners stimuleert het fietsen en draagt bij aan de bereikbaarheid van de binnenstad.

De 250 nieuwe fietsstalplaatsen worden op verschillende plekken in de binnenstad geplaatst, onder andere bij het Gele rijdersplein, het openbaar ministerie, café vrijdag, de Janspoort en bij Rozet. Tegelijkertijd worden weggehaalde fietsklemmen vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke binnenstad al zo veel mogelijk herplaatst.

Duurzaam en bereikbaar

Wethouder Geert Ritsema: "om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar te houden zet de gemeente Arnhem vol in op duurzame manieren om de binnenstad te bereiken. Voor de vele fietsers is het belangrijk dat zij hun fiets op een geode manier kunnen stallen. Deze 250 nieuwe fietsparkeerplaatsen zijn de volgende stap op weg naar een bereikbare en duurzame binnenstad.

Fietswrakken

In juni 2015 zijn al ruim 350 extra fietsparkeerplaatsen aan de rand van het kernwinkelgebied toegevoegd. Met deze tweede tranche komt het aantal nieuwe fietsstalplaatsen op 600. Naast het plaatsen van extra klemmen wil de gemeente ook sneller en vaker fietswrakken en achtergelaten fietsen zonder eigenaar weghalen. Ook hiermee komen er extra plekken vrij voor fietsers. Dit is in lijn met visie 'de Arnhemse binnenstad binnen bereik' die vorige week door het college van Burgemeester en Wethouders werd gepresenteerd.