Nieuwe app en natuurgids Veluwe

Hoe kun je als wandelaar of fietser zelf iets zien van al die schitterende natuurfoto's en –films die in de bladen of de televisie ziet? Die vraag stond centraal bij het maken van de nieuwe Crossbill Guide en natuurroute app van de Veluwe. Beide geven natuurliefhebbers optimale kansen om zelf de rijke flora en fauna te ontdekken op de 22 beschreven routes over de Veluwe.

Zowel gids als app (de laatste gratis te downloaden van de playstore/appstore) worden 6 april gelanceerd in het bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden.

Over Gids en app

De kern van de gids is het leggen van verbanden – waarom zie je wat je ziet en waarom juist daar? Daaraan gekoppeld zijn concrete tips om planten en dieren waar te nemen. Het boek zet je als het ware de bril van de kenner op. Uniek aan de app is dat je naast natuurinformatie ook waarnemingstips krijgt over hoe en waar je planten en dieren kunt ontdekken. Hierdoor maak je een grote kans de bijzondere flora en fauna. En mocht je daar toevallig even geen zin in hebben – geen probleem; je kiest van tevoren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen. De app bevat een veldgids waarin alle genoemde planten en dieren omschreven worden, inclusief foto's, geluiden en waarnemingstips. Geschikt voor iedereen die meer wil ontdekken op de Veluwe, van 'casual' liefhebber tot 'hardcore' vogelaar.

De rijk geïllustreerde gids geeft uitgebreide en grafische informatie over het Veluwse landschap, de geschiedenis en de flora en fauna. De 22 natuurroutes (de mooiste van het gebied) zijn zo samengesteld dat je er alle Veluwse landschappen mee ontdekt. Daarnaast vertelt het boek je de waar de oudste bossen en de monumentale bomen staan, waar en hoe je het beste wild kunt spotten, waar de heidebloei en herfstkleuren het meest imposant zijn. Kortom, het is HET boek voor alle aspecten van natuurbeleving op de Veluwe, zowel praktisch in het veld als voor de open haard.

Bijzondere samenwerking tussen natuurorganisaties

Dit boek is het eerste Nederlandse boek van de succesvolle Europese natuurgidsserie Crossbill Guides (de grootste serie natuurreisboeken van Europa, gemaakt in Nederland). Het is ook meteen de eerste natuurreisgids over de Veluwe. Stichting Crossbill Guides is een Nederlandse non-profit organisatie die als doel heeft publieksbetrokkenheid bij natuur en natuurbescherming te vergroten.

Dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de natuurbeheerders van het gebied: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, Kroondomein Het Loo, het Nationale Park De Hoge Veluwe en de Veluwegemeenten en Provincie Gelderland.

En hiermee stopt het niet: nieuwe projecten zijn reeds in de planning om ook andere topgebieden in Nederland te beschrijven.

Activiteitenagenda CROSSBILL NATUURGIDS EN ROUTE-APP VELUWE

Om het publiek kennis te laten maken met deze nieuwe gids zijn een drietal activiteiten georganiseerd. Deze zijn –na aanmelding- gratis toegankelijk:

Vrijdag 7 april van 20.00 tot 22.00 uur - lezing door auteur Dirk Hilbers bij Jansen & de Feijter, Velp. Informatie en aanmelden: bestel@eenpassievoorboeken.nl

Zaterdag 8 april van 10.00 tot ca. 12.00 uur – Wandeling met auteur Dirk Hilbers vanuit Sonsbeekpark (max. 25 personen) vertrek Sonsbeekpark en van 14.00 tot ca. 16.00 uur presentatie in Het Colofon te Arnhem. Informatie en aanmelden: bestel@eenpassievoorboeken.nl

Vrijdag 14 april om 19.30 uur – Lezing door Dirk Hilbers in De Noorderzon, Arnhem. Informatie en aanmelden; info@denoorderzon.nl

Titel: Crossbill Guide Veluwe en Crossbill app Veluwe

Auteur: Dirk Hilbers (bioloog, schrijver)

Verkrijgbaar: vanaf medio april

Prijs gids: € 22,95; app: gratis te downloaden

Uitgever: KNNV / Crossbill Guides Foundation

isbn 978-94-91648-11-3

Te koop bij: de (reis)boekhandel en toeristische verkooppunten en via

Crossbillguides.nl/bookstore/Veluwe