Gevraagd: Bestuursleden Cultuurbedrijf RIQQ

Rheden - Cultuurbedrijf RIQQ brengt jong en oud in Rheden in contact met cultuur en verbindt culturele initiatiefnemers met mensen, organisaties en plekken in onze gemeente. RIQQ verbindt de aanbieders van kunst en cultuur met degenen die daarvan genieten.

RIQQ is daarmee bij uitstek een netwerkorganisatie. Het centrale en onafhankelijke schakelpunt in het kunst- en culturele leven van Rheden.

Na de start in 2012 is Cultuurbedrijf RIQQ –inmiddels volwassen- in een nieuwe fase beland. RIQQ is een stichting. Met een organisatie van 10 personen (7 fte) ondersteunen wij alle culturele initiatieven in onze gemeente, wij faciliteren muziekonderwijs, de scholen in Rheden, de kunstenaars. Ook organiseren wij zelf concerten en optreden. Andere belangrijke loot aan de stam is de rol van kunst en cultuur in het sociale domein; wij coördineren kunstprojecten met en voor de oudere bewoners van onze gemeente en wijkprojecten.

In het voorjaar van 2017 hebben wij ons meerjarenbeleid geïntroduceerd, dat leidend is voor de richting en ons werk de komende jaren. In dit plan hebben wij acht ontwikkelopgaven beschreven.

Ook onze interne organisatie is gegroeid: van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie met een team dat meer en meer zelfsturend werkt. Afhankelijk van de context neemt steeds een andere medewerker het voortouw.

En dit vraagt om een bestuur dat, vanuit deze ontwikkelingen, toezicht houdt, de juiste vragen stelt en het team helpt om het bedrijf te laten bloeien. Het is een bestuur op afstand, de praktische en dagelijkse gang van zaken verloopt via de directeur. Het bestuur vergadert maandelijks twee uur. Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen expertise en portefeuille (zoals financiën, huisvesting, juridische zaken, voorzitter) en informeert de andere bestuursleden en de directeur. De sfeer is open, betrokken en opbouwend.



Wij hebben per direct plek voor 2 bestuursleden.

Wij vragen:

* Grote interesse voor, en betrokkenheid bij kunst en cultuur

* Interesse in de gemeentelijke situatie en visie op de plek van kunst en cultuur daarin

* In staat om de juiste vragen te stellen

* Advisering aan de directeur

* Iemand met verstand van financiële zaken en/of personen met een brede interesse en ervaring.

Wij bieden:

* Betrokkenheid bij zaken in de eigen gemeente

* Ruimte voor eigen inbreng

* Meewerken aan een beter kunst- en cultuurklimaat

Meer informatie: Juul van Rijn, E: juulvrijn@gmail.com; M: 06 31753737