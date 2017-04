Arnhemse schrijver publiceert taboedoorbrekend kinderboek over rouwverwerking

Arnhem - Iedereen krijgt een keer te maken met rouwverwerking en iedereen gaat daar anders mee om. Kinderen gaan er heel anders mee om dan volwassenen, helemaal als er een taboe rust op de manier waarop iemand het leven heeft gelaten.

Emmi Smid, de schrijver en illustrator van 'De rode hoed van Luna', kwam daar achter toen ze in haar eigen omgeving mensen heeft verloren door zelfdoding. Er bestonden nauwelijks boeken die kinderen en hun ouders kunnen helpen bij dit verdriet. "Dat was voor mij de reden om zelf zo'n boek te maken," vertelt de in Arnhem geboren en getogen illustrator.

'De rode hoed van Luna' gaat over een meisje dat haar moeder is verloren. In het verhaal maakt Luna samen met haar vader de verschillende fases en emoties van rouwverwerking mee. "Als mijn illustraties kinderen en ouders kunnen helpen en nieuwe hoop kunnen geven, dan betekent dat enorm veel voor me," zegt Smid. Vanaf eind maart is 'De rode hoed van Luna' verkrijgbaar in de boekhandel.