Museum Arnhem schrijft online fotowedstrijd uit: #aanderijn

Arnhem - Museum Arnhem start de zoektocht naar de mooiste foto´s van de Rijn met het uitschrijven van een fotowedstrijd #aanderijn. Aanleiding is dat door bezoekers in het museum veel foto's worden gemaakt vanuit de Rijnzaal. Deze worden wekelijks geplaatst op social media. Museum Arnhem gaat met deze fotowedstrijd op zoek naar de meest bijzondere foto's van de Rijn en zijn uiterwaarden. Vanaf vandaag wordt de hastag in gebruik genomen.

Rijnzaal

In de Rijnzaal komt de bezoeker oog in oog te staan met een adembenemend uitzicht over de Rijn en zijn uiterwaarden. Het raam is een kunstwerk an sich. Elk moment van het jaar, ieder moment van de dag, is het uitzicht net weer even anders. De Rijnzaal werd in 1956 door architect Eschauzier aan de monumentale herensociëteit toegevoegd.

De Oosterbeekse school

De omgeving van Oosterbeek trok vanaf 1840 met zijn landschap schilders aan en groeide uit tot de oudste kunstenaarskolonie in Nederland. Het fantastische landschap van de zuidelijke Veluwezoom met zijn bossen, weilanden, beken, eeuwenoude bomen, de stuwwal en de Rijn was decennia lang een bron van inspiratie voor een groot aantal kunstenaars. Zij staan inmiddels bekend als de Oosterbeekse school.

Verborgen seizoenen

Niet alleen kunstenaars uit de 19de eeuw lieten zich door de Rijn en het uiterwaardenlandschap inspireren. Vandaag de dag laat de Arnhemse kunstenaar Louise te Poele zich verwonderen door het prachtige uitzicht vanuit de Rijnzaal. Onder de noemer Verborgen seizoenen maakte Te Poele van elk seizoen een kunstwerk dat je tot leven kunt wekken met de app AR+T via downloadart.nl. Piet Gerbrandy schreef er een gedicht bij. In de Rijnzaal van Museum Arnhem krijgen bezoekers momenteel dit uitzicht mét kunstwerk cadeau.



Fotowedstrijd

Deelnemen aan deze fotowedstrijd is simpel. Iedereen kan meedoen met zijn of haar foto van de Rijn door het onder de hashtag #aanderijn te delen via social media. Niet alleen het uitzicht vanuit Museum Arnhem is welkom. Het museum is juist ook op zoek naar onbekendere plekjes die laten zien hoe fantastisch de rivier is die door Arnhem loopt. Let op: alleen met de hashtag #aanderijn vindt Museum Arnhem de deelnemers aan de fotowedstrijd terug. Tussentijdse updates zijn te zien via de social media kanalen van Museum Arnhem.

Museum Arnhem

Museum Arnhem is hét museum voor (inter-)nationale moderne en hedendaagse kunst én vormgeving van de stad Arnhem. Speerpunten zijn realistische kunst uit de 20ste eeuw, sieraden en vormgeving, met extra aandacht voor niet-Westerse kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars. Belangrijke thema's zijn ontwikkelingen en machtsverhoudingen in de samenleving. Het museum is beroemd om zijn bijzondere ligging middenin de stad met prachtig uitzicht vanuit de beeldentuin over de Rijn.