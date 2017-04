Introdans danst succesvoorstelling TUTTI in Belgrado

Voor de laatste keer te zien tijdens Belgrade Dance Festival

Het Arnhemse moderne balletgezelschap Introdans reist deze week naar Belgrado af. In de Servische hoofdstad is woensdagavond 29 maart voor de allerlaatste keer de voorstelling TUTTI te zien tijdens het prestigieuze Belgrade Dance Festival. Tijdens dit festival zijn balletgezelschappen vanuit de hele wereld te zien.

Met de jubileumvoorstelling TUTTI viert Introdans dit seizoen het 45-jarige bestaan. Beide ensembles delen het toneel en dansen drie prachtige choreografieën van de internationaal gevierde choreografen. De voorstelling trok in Nederland het publiek massaal naar het theater en zorgde voor vele uitverkochte zalen, jubelende recensies en laaiend enthousiaste publieksreacties. Artistiek directeur Roel Voorintholt beschrijft TUTTI als zijn droomvoorstelling: "Het artistieke werk van Sidi Larbi Cherkaoui, Dimitris Papaioannou en Mauro Bigonzetti is van ongekend hoge waarde. Ik merk dat we met zijn allen in deze voorstelling geloven. En dit straalt over op ons publiek. TUTTI trok bijna 20.000 bezoekers in Nederland en overtrof alle verwachtingen. Nu danst Introdans voor de laatste keer deze geliefde voorstelling.

De technische ploeg is al vooruit gereisd om ter plaatse voorbereidingen uit te voeren. Dinsdag voegt de rest van het gezelschap zich hierbij. In totaal bestaat de crew uit 38 personen.

INTRODANS BEWEEGT JE

Introdans geeft op een creatieve, verrassende wijze een eigentijdse invulling aan ballet. Wervelend, de zwaartekracht tartend, neemt Introdans iedereen mee in de totaalbeleving van dans: vol passie en met internationale klasse.

Introdans gelooft dat de taal van dans zó universeel is dat dit hele generaties bindt en in beweging brengt. Dit doet Introdans door aansluiting te houden met een breed publiek en met hen actief de verbinding aan te gaan. De voorstellingen worden gedanst voor jong & oud(er) en er zijn activiteiten en projecten voor heel veel verschillende doelgroepen. Want Introdans beweegt je.

