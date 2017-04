Arnhem; het grootste gratis koningsfestival

26 & 27 april Binnenstad & de wijken van Arnhem

Hou je vette dansbeats, het foute uur, keiharde metal of fijne disco? Arnhem heeft het allemaal. En ook nog eens gratis te bezoeken. De stad wordt omgevormd tot één groot gratis festivalterrein met 7 grote - en tientallen kleine podia. Koningsnacht barst los op 26 april van 18:00 uur tot 00:00 uur. De volgende ochtend start Koningsdag traditiegetrouw met verschillende vlooienmarkten in de stad en de speciale Koningsmarkt op het Gele Rijdersplein. Vanaf 12:00 uur tot 00:00 uur is er in de hele stad muziek te horen op de verschillende evenementenpleinen. Struin langs de podia met een plattegrond in je hand.

Nieuw

Van de organisatoren van Dreamfields staat het Foute Oranjefeest voor het eerst op de Trans. Met Nederlandstalige artiesten zoals Andre Hazes jr, Jody Bernal, Wolter Kroes en Paul Elstak. Zij zingend de Guilty Pleasures van de 90's. Ook nieuw is het special programma voor Gay en openminded people met Feestband Glamourama achter op het Jansplein bij Café Colours. Onder de pagode van het Gele Rijdersplein staat 'The King of Pop'; een popprogramma met live bandjes die de bezoekers van de Koningsmarkt tot in de late uurtjes zullen vermaken.

Electronic Dance Music

Op het danceprogramma staan onder andere: Ame *live, De Sluwe Vos , Noisecontrollers, Frequenzers, Sidney Samson, DYNA en meer. Je vindt deze dj's op verschillende plekken in de stad bij 8Bahn in het Musispark staat vol met techno, Beat the Bridge draait hardstyle op verschillende podia en op het Kingsize Festival op de Markt de house toppers. Bijna allemaal gratis toegankelijk, want voor Beat the Bridge heb je een kaatje nodig. Voor wie nog verder wil dansen tot de vroege uurtjes, zijn er op verschillende locaties in de stad afterparty's. De afterparty's van Koningsnacht zijn Watermeloen bij Stadsvilla Sonsbeek, de 8Bahn special in Luxor Live en het jaarlijkse Disco Infereno in de Eusebius met de Disco, Funk en soul van Rob Spijker.

Popmuziek & Bandjes

Ook voor popmuziek en leuke bankjes kom je in Arnhem geheel aan je trekken. Toffe bandjes zie je bij Café de Kroeg, The Pegasus Pub, Moordgat, Willemeen en het Oranje Koffiehuis en op het Gele Rijdersplein.

Zingen en swingen

Als je lekker mee wil zingen, kan je terecht op de Korenmarkt, Jansplein of de Jansplaats Dansplaats. Hier staan voornamelijk pop, Top 40 en hits van toen op het programma. Op het Jansplein hoor je de leukste dance classics en de beste coverbands.

Verder voor de Kids

Op het Gele Rijdersplein en in de Looierstraat wordt de jaarlijkse Koningsmarkt gehouden. Sonsbeek Park is elk jaar de plek voor de hele familie. Kinderen kunnen zich feestelijk laten schminken en pony rijden. Ook is er een mobiele kinderboerderij en er zijn oude ambachten. De Stadhuishal heeft een vol programma met muziek en dans en in de wijken zijn de traditionele kleedjesmarkten.

Koningsdag en -nacht

Koningsdag Arnhem is uitgegroeid tot een toonaangevend festival in het Oosten van Nederland. Het is één van de grootste gratis festivals van Nederland. Op 26 en 27 april komen er rond de 300.000 mensen naar Arnhem en de stad staat in de top vier van best bezochte steden in Nederland als het gaat om Koningsdag. Arnhem zet dit jaar nog meer in op gastvrijheid met informatiepunten bij de ingangen van de stad, vaste en mobiele stempelposten voor de NIX18 stempel en een servicepunt om xtc-pillen te testen bij Station Velperpoort.

Het complete programma staat op www.koningsdag-arnhem.nl blijf op de hoogte via facebook.com/arnhemkoningsdag