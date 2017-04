Arnhemse keeper naar de Europese top

Door: Annelies Martijn

"Heb jij wel eens een bijzondere/unieke/gekke vraag ontvangen via Social Media? Ik ontving hem eind februari via Twitter en wat daar in stond was een uitnodiging die ik gewoon weg niet kon weerstaan. Ik zal jullie meenemen in mijn verhaal en de weg naar Nazaré.

Vroeger was ik dol op sporten, volleybal, voetbal vooral veel spelsporten. Ik heb altijd aanleg gehad voor sport en had zeker de mogelijkheid om de top te bereiken, maar ik vond dat ik eerst mijn opleidingen moest afmaken en daar volledig op moest focussen.

Na een aantal jaren bij HTC Zwolle te hebben gekeept (begonnen als spits :-p) wilde ik wel eens kijken of ik de eredivisie kon halen. Helaas vonden ze mij daar altijd te oud; Lees 26 jaar. Voor mij en mijn trainer toch een kleine teleurstelling.

Ondanks dat kwam er een nieuwe uitdaging het beachsoccer! Na een aantal jaren mee te hebben gedaan op het NK, werd er vanaf 2014 een eredivisie gevormd. Natuurlijk deden we hieraan mee als HTC beachsoccer team.

In 2016 werden wij als team voor het eerst uitgenodigd voor de Champions League van het beachsoccer; Euro Winners Cup. Alle landskampioenen van Europa doen hier aan mee. We mochten als team mee naar het toernooi in Catania en ontvingen een mooi bedrag van de FIFA om de reis en accommodatie te kunnen bekostigen.

In Catania heb ik de wedstrijden van mijn leven gekeept en ben ik meerdere malen aangesproken op mijn uitzonderlijke keepers kwaliteiten. De Engelse coach van Portsmouth gaf zelf aan dat hij mij heel graag bij zijn team wilde hebben als keeper. Op zo'n moment denk je gaaf dat er waardering is, maar of ze mij daadwerkelijk nog gaan vragen moet je dan maar afwachten, dus ik genoot volop van het moment en zie wel wat er daarna van komt.

Door mijn optreden in Catanie en op het NK werd ik gevraagd als keeper voor het Nationale team, een hele grote eer natuurlijk! Nu hadden we een toernooi in Portugal en zijn we uiteindelijk 5de geworden. Je mag 3x raden wie hier wederom naar mij toe kwam om mij te vertellen hoe gecharmeerd hij van mij was, ja dat was wederom de coach van het Engelse team. SUPER! Je voelt je dan weer gewaardeerd en geniet ervan.

En toen gebeurde het, wanneer je het niet verwacht komt er in eens een bericht via Twitter nota bene. Of ik in de Champions league wilde spelen voor het Engelse Portsmouth! Daar zit je dan op de bank en vol ongeloof om 23:00 uur 's avonds.. Willen ze mij echt hebben, ik de keeper die jaren geleden te oud was voor de Nederlandse eredivisie bij PEC Zwolle en Heerenveen? Ja, ze wilde echt mij hebben en ik zou ook direct hun eerste keeper zijn. Wat een ongelofelijke eer en wat ben ik trots."

Sinds dit jaar geeft de FIFA geen vergoeding meer aan teams om deel te nemen aan de Champions League. Dit houdt in dat de speelsters zelf moeten zorgen voor de o.a. reis en verblijfkosten. Voor bijna 2 weken loopt dit enorm in de kosten. En o.a. daarom heeft Annelies een eigen Facebook pagina Annelies; The road to Nazaré - Portugal