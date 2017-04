Planetree Award voor Elver

Arnhem - Donderdag 23 maart namen drie LACCS coaches de gewonnen Planetree Award in ontvangst voor in de categorie Innovatie. Dit kregen ze uit handen van Planetree Nederland tijdens de 9e Planetree Conferentie voor mensgerichte zorg! Hiermee krijgen ze niet alleen waardering maar ook een cheque t.w.v. 750,-

Volgens LACCS zijn er vijf menselijke behoeftes die allemaal vervuld moet worden om over een Goed Leven te spreken: Lichamelijk Welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Eén van de begeleiders: "In de praktijk zie je vaak een focus op twee of drie gebieden en daarnaast een paar gebieden die geen of weinig aandacht krijgen."

Alle zorgverleners bij Elver die met mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) werken, worden getraind én gecoacht op het gebied van tijdig signaleren van probleemgedrag. Zij leren, ondanks de druk van dagelijks werk en overlopende agenda's, gedrag tijdig op te merken en daar met liefdevolle zorg op aan te sluiten.

De Planetree Awards worden één keer per jaar uitgereikt en zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om vernieuwende patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen die een belangrijk positief verschil maken. Naast de erkenning ontvangen de winnaars een cheque om eigen initiatieven mee te starten of te steunen.

Over Elver

Elver; voor wonen, dagbesteding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking - www. elver.nl

Over Planetree

Planetree staat voor mensgerichte zorg. Hoe de Planetree visie, aanpak, netwerk en certificering kunnen helpen om ook in iedere organisatie de best mogelijke mensgerichte zorg te verwezenlijken, lees je op www. planetree.nl