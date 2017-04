Westervoort - Het kraanwatertappunt aan de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort is op 22 maart officieel geopend. Met een toast én het uitdelen van hervulbare waterflesjes aan passanten hebben burgemeester Arend van Hout en Joan Berings het tappunt feestelijk in gebruik genomen. Mevrouw Joan Berings heeft meegedaan aan een selfie-actie van drinkwaterbedrijf Vitens en hiermee voor de gemeente een tappunt gewonnen. Voorbijgangers zoals fietsers, maar ook treinreizigers of bezoekers kunnen nu onbeperkt kraanwater tappen bij het nieuwe tappunt.



De gemeente is blij met het tappunt, geeft burgemeester Van Hout aan: "Kraanwater is duurzaam en gezond, het bevat 0 calorieën en u raadt het al… het komt zo uit de kraan. Niet alleen is het fijn dat voorbijgangers hier nu hun eigen watertje kunnen tappen, wij zijn ook supporter van recyclen. Als je je eigen hervulbare fles meeneemt, kun je heel gemakkelijk je flesje vullen en je dorst lessen. Dat kan in Westervoort, maar ook op heel veel andere plekken. Dat scheelt aanzienlijk in het aantal plastic flesjes dat we weggooien."



Vitens vierde haar 10-jarig bestaan (in haar huidige vorm) door kraanwatertappunten weg te geven. Een tappunt winnen kon door een selfie met kraanwater in te sturen.

Veel Nederlanders hebben nog schroom om buitenshuis om kraanwater te vragen. Met deze actie wilde Vitens de vraag om kraanwater en daarmee ook het aanbod van kraanwater van horeca en festivals op een positieve manier stimuleren. Als we allemaal om kraanwater durven vragen, wordt het vanzelf normaal. Kraanwater wordt gewonnen uit lokale bronnen en is duurzaam, lekker en gezond. De actie was onderdeel van de meerjarige 'Kraanwater Graag' campagne waarmee Vitens iedereen bewust wil maken van de waarde van ons kraanwater.