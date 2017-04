Helicon en Burgers' Zoo starten samenwerking

Velp/Arnhem - De Dier-opleiding van Helicon MBO Velp en Burgers' Zoo bundelen de krachten. De twee

organisaties vinden elkaar op het gebied van onderwijs en educatie. Volgende week starten de

eerstejaars van de opleiding Dier en ondernemen met de lessen 'Verrijking' in de Arnhemse

dierentuin.

''Bij Koninklijke Burgers' Zoo staan natuurbeleving en educatie over de dieren centraal. Dat heeft

natuurlijk veel raakvlak met onze opleiding,'' vertelt docent Anouk van Helicon MBO Velp. ''De

dierentuin ligt vlakbij onze school in een bosrijke omgeving en we hebben al goede contacten met

Burgers' Zoo als stagebedrijf. Dat we nu starten met een officiële samenwerking, is een kers op de

taart!''

In het lesonderdeel 'Verrijking' gaan de Helicon-leerlingen aan de slag met de verblijven van o.a.

gorilla's, ringstaartmaki's. Sri Lanka panters en de Maleise beer. De eerste opdracht is om de dieren

in hun verblijf te observeren een inschatting te maken of de betreffende diersoort haar normaal

gedragsrepertoire kan uitvoeren en dit ook in voldoende mate doet. De dieren leven niet in hun

natuurlijke habitat, dus de leerlingen krijgen de opdracht een verrijking aan het verblijf toe te voegen,

zodat de dieren gestimuleerd worden om hun natuurlijk gedrag te blijven vertonen. Naast de

verrijkingsopdracht volgen de leerlingen een lezing over diergedrag en krijgen zij een Burgers' Zoo

abonnement cadeau van de school.

Info-avond woensdag 31 mei 2017

Wilt u meer weten over onze mbo-opleidingen? Kom naar de info-avond op woensdag 31 mei 2017

van 18.00 tot 20.00 uur! Kijk ook eens op helicon.nl