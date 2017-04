In Museum Arnhem is momenteel Van Art Nouveau tot Art Deco te zien. De tentoonstelling geeft een compleet beeld van het sier- en gebruiksaardewerk dat geheel in de stijl van de Art Nouveau en later de Art Deco werd vervaardigd in de Arnhemsche Fayencefabriek. Van 1907 tot 1934 stond deze fabriek aan de Amsterdamscheweg in Arnhem (waar nu supermarkt Jumbo staat). De werkplaats is opgericht door de gebroeders Vet uit Purmerend. Fayence-aardewerk kenmerkt zich door de sfeervolle decors. Deze elegante objecten, voorzien van uitbundige decors, zijn een lust voor het oog. Museum Arnhem viert met deze tentoonstelling dat de indrukwekkende collectie van de Arnhemse verzamelaar Benno Steenaert toegankelijk wordt voor publiek. Foto Rachelle Stoffels