Vrijwillige timmerman of -vrouw  en meubelmaker gezocht

Voor de locatie De Petersborg zoekt SWOA een enthousiaste timmerman of -vrouw en meubelmaker. Je begeleidt voornamelijk licht dementerende deelnemers van de dagbesteding bij het maken van objecten van hoofdzakelijk hout. De vrijwilliger die SWOA zoekt is timmerman of meubelmaker van beroep, of is dit geweest. Lees het volledige profiel op www.swoa.nl/nieuws. Voor vragen kan er contact opgenomen worden via (026) 327 22 66 of vrijwilliger@swoa.nl.

Achtergrondinformatie

SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht komen.

www.swoa.nl



Fotograaf: Simon Schutter Fotografie