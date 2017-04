Boomfeestdag bij Montessori kinderopvang

Boomfeestdag geeft kinderen de gelegenheid om te zien wat het betekent om een boom in je omgeving te hebben en welke waarde een boom heeft. Montessori kinderopvang heeft ter ere van de Boomfeestdag een boom gepland bij de locatie Sterrenberg in Arnhem. Om het tastbaar te maken voor de kinderen krijgt elk kind op deze speciale dag een plantje om voor te zorgen. De visie van Montessori komt hiermee heel mooi tot uiting.

Rode beuk

Op het voorplein voor de Sterrenberg staat inmiddels een rode beuk. Een rode beuk past goed in het inlandse landschap van landgoederen. Deze boom kan uitgroeien tot een fikse boom van z'n 30 meter hoog. Daar gaat natuurlijk wel wat tijd overheen. Het is te hopen dat hij goed aanslaat, dat hij goede grond heeft, goed kan aarden, opdat hij mooi kan uitgroeien. Een boom die er mooi uit gaat zien. Een boom die mooi mee gaat kleuren met de seizoenen, elk jaar weer. Een boom die schaduw kan bieden als het nodig is. Een boom die vrucht zal dragen. Een boom leert ons leven met de tijd. Leert ons, om ons aan te passen aan de omstandigheden.

Sterrenberg

Montessori kinderopvang locatie de Sterrenberg wil met het planten van deze boom dezelfde wensen uitspreken als waarmee een boom gepland wordt. Dat de Sterrenberg goed in zijn omgeving past. Goede contacten in de buurt onderhoudt. Dat de Sterrenberg in alle opzichten een veilige plek biedt aan alle kinderen die daar elke week spelen, ontdekken en in hun ontwikkeling gevolgd en begeleid worden. Dat er alle reden zal zijn om positief over de Sterrenberg te praten. Dat er alle reden is om samen uit te wisselen over wat belangrijk is. Dat samen uitgegroeid kan worden naar een betere versie van onszelf.

Montessori

Woensdag 22 maart is het de 60e nationale Boomfeestdag. De boom op het Sterrenplein is al gepland, maar alle kinderen krijgen een eigen plantje voor binnen. Zij zullen zelf voor dit plantje gaan zorgen. Als zij naar de volgende groep verhuizen, verhuist hun plantje met hen mee. In de komende weken mogen zij dan ook zelf hun eigen plantenpotje versieren, persoonlijk maken. Dit is helemaal in de gedachte van Maria Montessori. Zij vindt het belangrijk dat kinderen leren om voor anderen te zorgen. Ook voor planten en dieren.