Vverkiezing Jong MKB'er Arnhem-Nijmegen

Op 4 april zal de verkiezing Jong MKB'er Arnhem-Nijmegen plaatsvinden bij Rozet te Arnhem. De vakjury bestaande uit Bas van Snippenburg (MKB Nederland, DMZ advocaten), Jozé Janssen (The Support Company), Dick Bos (StartUp) & Bart van de Burgt (Rabobank Rijk van Nijmegen) hebben inmiddels de bedrijven bezocht en zijn druk doende met het juryrapport (zie foto jury in bijlage)

De verkiezing start 4 april om 16.00u met een rondleiding door Rozet met aansluitend een walking dinner. 's Avonds zullen de 3 finalisten zich presenteren aan alle genodigden waarna de vakjury de winnaar bekend zal maken. Er is tevens een publieksprijs.



De genomineerden stellen zich hieronder voor:



Mijke Sanders (Sanders Juridisch Advies)

Sanders Juridisch Advies adviseert organisaties en ondernemingen over de juridische kant van samenwerkingen, waaronder op het gebied van ICT en begeleidt hen bij het opstellen van passende contracten. Haar visie is: een overeenkomst die goed doordacht wordt aangegaan, bevat betere afspraken en draagt bij aan een succesvolle samenwerking.



Dennis Heijmink (Duijd Fiscalisten)

Een belastingadviseur die complexe èn minder complexe vraagstukken voor je oplost en advies geeft in duijdelijke taal. Met zijn ervaring, kritische blik, gedrevenheid en passie voor het vak is hij een ware deskundige professional die fiscale problemen voorkomt en kansen creëert.



Astrid Hoogers (Progressa Organizing & Advies)

Progressa adviseert op het gebied van efficiënt werken en een gezonde werkdruk. Voor kenniswerkers leidt dit tot rust in het hoofd en een goede werk-privé balans en het biedt organisaties een zakelijke en resultaatgerichte aanpak om werkstress gerelateerd verzuim te voorkomen. ?Van werkdruk naar werkplezier, Progressa biedt een aanpak die werkt!

Jong MKB Arnhem-Nijmegen staat altijd open voor nieuwe leden! Iedere zelfstandige ondernemer die minder dan 7 jaar actief is, is van harte welkom om vrijblijvend een eerste bijeenkomst bij te wonen (zie http://www.jongmkbkan.nl voor het programma).