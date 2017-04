Bushi Arnhem naar NK -18 te Leek

Zaterdag 18 maart werd in Ede het DK judo gehouden voor de leeftijdsklasse onder de 18 jaar. Twintig Bushi wedstrijdjudoka's namen deel. Elf judoka's behaalden een podiumplaats en kwalificeerden zich voor het NK -18 in Leek.

In Ede werd op vier matten sportief gestreden om de medailles. Het DK is voor de judoka's belangrijk als kwalificatie voor het NK. Een winst of een verliespartij kan een groot verschil zijn. De kracht van de Bushi wedstrijdselectie is dat de judoka's elkaar positief steunen en uitdagen, en zo elkaar sterker maken. Dit was terug te zien in het judo, en in de mooie sportieve resultaten.

Eerste plaats: Noer Zouaidia (-44 kg)

Tweede plaats: Madhu van der Leest (-44 kg), Danée Roos (-52 kg), Bente Elst (-57 kg), Emma Ouwerschuur (-70 kg), Stan Heg (-50 kg) en Daan Landman (-60 kg).

Derde plaats: Quinty Quarz (-48 kg), Marijn Prins (-46 kg), Daan Radier (-46 kg) en Alec Walter (-50 kg).

Vanwege hun deelname aan de Cadet European Cup in Spanje en Kroatië hebben drie Bushi-judoka's Amber van Workum (-52 kg), Victor van Gerven (-50 kg) en Koen Heg (-66 kg) zich al automatisch geplaatst voor het NK -18. Dit maakt dat Bushi Arnhem op zaterdag 8 april met 14 judoka's kan deelnemen aan het NK judo onder 18 jaar in Leek.